集まった多くの女性たちが食べていたのは“あずきバー”。東京・日本橋で26日に行われたのは、井村屋の定番のアイス“あずきバー”を無料配布、その名も「あずきバー祭り2026」。“あずきバー”といえばカチカチに凍った固さが特徴ですが、参加者は「固くて…でもおいしい」「ちょっと固いけど大丈夫」と話していました。鉄分やミネラルがバランスよく含まれているという“あずき”。井村屋株式会社・岩本康社長：冷たくて食べやす