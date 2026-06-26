企業のSNS発信が当たり前となる中、ある電気工事会社がTikTokに投稿した動画がネット上で大炎上している。【写真】大炎上！電気工事会社が電柱上でまさかの“TikTokダンス”サカナクションで踊る動画が大炎上話題となったのは、愛知県にある電気工事会社『トーカイテック』。同社が投稿したのは高所作業に関する動画だったのだが、SNS上で安全面を巡る批判が殺到し、投稿から数日後には非公開に追い込まれる事態となったのだ。