輸入牛肉の価格が過去最高を更新する中、肉の日に合わせたお得なキャンペーンが始まりました。ペッパーランチは、26日から5日間限定で値段は据え置いたまま、定番メニューなどで使用する肉を29％増量します。アメリカ産などの輸入牛肉を使用していますが、干ばつによる牧草不足で輸入牛肉が高騰していて、仕入れ値は過去最高になっているといいます。来店客は「肉がじゅうじゅうしてておいしい」「より満足感がある。非常に家計と