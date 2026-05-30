エクシングは、医療・介護施設をはじめとしたヘルスケア市場向けに展開する「JOYSOUND X1」「健康王国 DX」で、映画『お終活3 幸春!人生メモリーズ』とコラボレーションしたオリジナル体操コンテンツを、6月3日から配信する。剛力彩芽同コンテンツは、「体を動かす」「観る・癒す」「遊ぶ」「歌う」といった多彩なアプローチで、楽しみながら心身の健康づくりを促す音楽療養コンテンツ「健康王国」のラインアップとして提供される