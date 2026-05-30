埼玉県深谷市の「道の駅おかべ」で陳列棚に並ぶブロッコリー＝12日「深谷ねぎ」の産地として知られる埼玉県深谷市が、市町村別で全国トップクラスの作付面積や産出額を誇るブロッコリーのPRに力を入れている。国民の食生活に欠かせないとして、4月から国の「指定野菜」に加わり、関係者らは、認知度を高めたいとし「深谷はネギだけじゃない」と意気込む。市内にある「道の駅おかべ」によると、今年4月は1日平均約300個を売り上