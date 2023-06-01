29日の東京株式市場は、前日のアメリカ市場で主な株式指数が上昇した流れを受けて、ハイテク関連を中心に買い注文が広がり、日経平均株価の終値は初めて6万6000円を超えました。平均株価は1カ月間で7000円以上値上がりしていて、市場関係者からは「AIや半導体など一部の銘柄に集中している」との声もあり、加熱感への警戒も高まっています。