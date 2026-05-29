日本映画放送の海外向けYouTubeチャンネル「24/7 SAMURAI - SHINOBI」発の新作アクション時代劇『NINJA WARS 〜BLACKFOX VS SHOGUN'S NINJA〜』の舞台挨拶が29日、東京・新宿バルト9で行われ、山本千尋、宮原華音、ケイン・コスギ、水野美紀、濱田龍臣、大久保桜子、坂本浩一監督が登壇。それぞれが観客へメッセージを送る中、思わぬ形でケインの代名詞「Perfect Body」が登壇者たちに“伝播”していった。(左から)「Perfect Body