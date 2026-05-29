「3COINS(スリーコインズ)」は6月8日、オフィシャルライセンスグッズ サッカー日本代表ver.を全国の3COINSおよび公式通販サイト「PAL CLOSET」で発売する。オフィシャルライセンスグッズ サッカー日本代表ver.同グッズは「オリジナルロゴ」「Illustration by Takeshi Wada」「Illustration by isayamax」の3種類のデザインで展開する。オリジナルロゴは、サッカーの試合ではお馴染みの応援歌のフレーズから着想を得て制作された。T