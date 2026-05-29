この記事をまとめると ■2026年5月29日に三菱自動車が中長期ビジョンを発表 ■2026年秋にパジェロを発表してかつシリーズ車も投入予定 ■パジェロはトライトンのラダーフレームをベースにしたモデル 三菱は「尖った」をキーワードに新車種で攻めまくる!! 三菱自動車は5月29日に中長期計画を発表！加藤CEO、岸浦社長ほか役員が出席し、そのなかでこの先5〜10年のさまざまな計画が語られたが、なんといっても注目は、これまで「