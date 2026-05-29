次の世代の通信規格「6G」に向けた取り組みが進む中、携帯電話会社が積極的な活用へと舵を切り始めたのが、これまで「使えない」とされてきたミリ波だ。世界的に見れば6Gでもミリ波に対する関心が全く高まっていないにもかかわらず、なぜ国内の通信各社はミリ波の活用に力を入れ始めているのだろうか。6Gでは「AI」と「センチメートル波」に熱視線現在主流のモバイル通信規格の1つ「5G」が、日本で商用サービスを開始したのが2020