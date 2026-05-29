AIRDO（エア・ドゥ）は、2026年3月期の決算を発表した。純利益は12億300万円だった。営業収入は534億円（前期比0.4％増）と過去最高を更新した。旅客数は2,610,151人（同2.7％増）、利用率は85.3％（同2.5％増）で利用率も過去最高となった。一方、円安や原油価格高騰に伴い、航空機整備費などのコストが増加した結果、営業利益は20億円（同39.4％減）、経常利益は17億円（同43.3％減）と利益面は大幅に悪化した。路線別では堅調な