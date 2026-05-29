杜の街グレース第2期開発完成イメージ提供：両備グループ 岡山市の両備グループは「住む人、働く人、訪れる人、誰もが幸せになる街」を目指し、市中心部の旧イトーヨーカドー跡地を含む約3.8haの土地(岡山市北区下石井)で、まちづくりプロジェトを段階的に進めています。 1期目の開発では、オフィス棟や商業棟など5棟で構成された複合型施設「杜の街グレース」を整