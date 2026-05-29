日本航空（JAL）は、東京/羽田〜小松線でボーナスマイルキャンペーンを実施する。事前にキャンペーン登録を行い、同路線に2回以上搭乗したJALマイレージバンク会員を対象に抽選を行う。対象運賃は、フレックス、セイバー、スペシャルセイバー、往復セイバー、JALカード割引、ビジネスフレックス、株主割引。さらに抽選で500名に、通常のフライトマイルに加えて5,000マイルを付与する。JL182/193便に2回以上搭乗した場合は当選確率