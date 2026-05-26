上海市崇明区の長興島では2025年に約7日半ごとに1隻のハイテク船舶が進水した。人民日報が伝えた。島内では中国船舶集団傘下の江南造船集団や滬東中華造船集団などの造船企業の受注が2030年前後まで埋まっている。「造れば造るほど良くなり、造れば造るほど速くなる」の背景には、イノベーションという動力源がある。江南造船の生産運営第2部の瞿歓俊（チュー・ホワンジュン）副部長は、「造船は積み木細工のようなものだ。ブロッ