なでしこ狩野倫久新監督が意気込みを語った日本サッカー協会（JFA）は5月18日に東京都内で、なでしこジャパン（日本女子代表）の狩野倫久新監督就任会見を行った。前任のニルス・ニールセン監督の下でコーチを務めた新監督は、全体的な継続性を持たせつつ攻撃面での改善を口にした。そして、コミュニケーションの部分を「参考にして取り入れ、継続していきたい」と話している。なでしこジャパンは2024年12月に初の外国人監督と