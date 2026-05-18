LE SSERAFIMが、5月22日にリリースする2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のタイトル曲「BOOMPALA」のプレビュー映像を、5月18日0時にHYBE LABELS公式YouTubeチャンネルおよびグループ公式SNSで公開した。プレビューで最も話題を集めているのが、世界的ヒット曲「マカレナ（Macarena）」をサンプリングしているという点だ。中低音で繰り返される「Boompala Boompala Boompala yeah」という呪文のようなサビと、「マカレナ」由来の軽