プロボクシングのWBC世界フェザー級王者ブルース・キャリントン（米国、29）が、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）に「挑戦状」をたたきつけた。英ボクシング専門メディア「ボクシングニュース」（ウェブ版）が、2026年5月14日に報じた。「僕は準備できている」キャリントンは、井上の1階級上の王者で、プロ戦績は17戦全勝（10KO）だ。アマチュアで300戦近いキャリアを誇り、21年10月にプロデビューを果たし