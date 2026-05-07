サントスに所属するブラジル代表FWネイマールが、練習中にチームメイトの元ブラジル代表FWロビーニョの息子であるロビーニョ・ジュニアを平手打ちしたことを謝罪した。6日、ブラジルメディア『グローボ』やイギリスメディア『BBC』などが伝えている。現在34歳のネイマールは今月3日に行われた練習中に18歳のロビーニョ・ジュニアにドリブルで抜かれたことに苛立ち、2人は口論となり、その際にネイマールは侮辱的な言葉を浴びせ