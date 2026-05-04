嵐の相葉雅紀（43）が3日に放送されたテレビ朝日系「相葉マナブ」（後6・00）に出演。メンバーの櫻井翔（44）と、年に一度「恒例行事」として一緒に楽しんでいる料理を明かした。今回は「漁師さんにマナブ!」と題し、神奈川県逗子市を訪問。絶品のワカメ料理を学ぶロケに、ゲストとしてTravisJapanの七五三掛龍也が登場した。七五三掛から「何食べるんですか?メンバー同士で」と質問された相葉は「櫻井くんとは…年イチで