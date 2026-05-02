2027年1月19日（火）、北海道砂川市の『砂川パークホテル』が『PARK SHIRO』として生まれ変わります。 『PARK SHIRO』は、宿泊施設『みんなのホテル』とサービス付き高齢者向け住宅『みんなのおうち』で構成される複合施設。総投資額37億円という『SHIRO』過去最大のプロジェクトは、単なるホテルの改装にとどまりません。 今回は、『PARK SHIRO』の“未来のカルチャー基地”に込められた想いと、前例のない施