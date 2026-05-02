「神奈川沖浪裏」の複製画を前に話す洲脇さん＝４月３０日、川崎浮世絵ギャラリー江戸時代後期に活躍した浮世絵師・葛飾北斎をテーマにした展覧会が、川崎浮世絵ギャラリー（川崎市川崎区）で開催されている。代表作の「富嶽三十六景」から隠れた名作まで１００点を超える作品を展示。後世にも色濃く影響を与えた７０年にわたる巨匠の画業をたどることができる。「葛飾北斎展−名品でたどる７０年の軌跡−」と銘打ち、前後期に