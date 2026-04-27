SNS総フォロワー100万人超を誇るモデル・インフルエンサーPyunA.（ぴょな）がプロデュースするランジェリーブランド「Enfel（エンフェル）」から、心ときめく新作コレクションが登場しました。今回のテーマは、透明感とあざとさを兼ね備えた“天使”の魅力。可愛らしさだけでなく、女性らしい色気や心地よさまで叶える注目ラインナップをご紹介します♡ Enfelが描く“天使と悪魔”の世界観