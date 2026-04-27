2026年4月17日に新アクティビティが誕生！大自然が溢れる敷地内での本格オフロード体験ができる「ライジング・バギー Level S」や、様々なアクティビティに加え、「大阪・関西万博」に参加したルクセンブルクパビリオンの基礎部分に使われたコンクリートブロックを活用した、巨大ミューラルアート作品など、2026年7月に開業10周年を迎え更に進化続ける「ネスタリゾート神戸」をご紹介します。