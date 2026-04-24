24日午後、岩手県沖を震源とする最大震度2の地震があり、県内では大仙市で震度1の揺れを観測しました。気象庁によりますと、24日午後2時13分ごろ、岩手県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約40キロで地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されています。この地震で、岩手県盛岡市や青森県八戸市などで最大震度2を観測しました。県内では、大仙市高梨で震度1の揺れを観測しています。この地震による津波はあ