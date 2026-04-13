みなさん、こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。4月8日からクリスピー・クリーム・ドーナツが映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」と期間限定でコラボレーション！お披露目会にお邪魔したので、その様子をレポートします。■クリスピー・クリーム・ドーナツ×マリオ映画のコラボ！映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」は2023年に公開され、世界中で大ヒットを記録した「ザ・ス