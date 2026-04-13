マリオの世界がドーナツに!?　クリスピー・クリーム・ドーナツの限定コラボがかわいすぎる

みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。

4月8日からクリスピー・クリーム・ドーナツが映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」と期間限定でコラボレーション！ お披露目会にお邪魔したので、その様子をレポートします。

■クリスピー・クリーム・ドーナツ×マリオ映画のコラボ！

映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」は2023年に公開され、世界中で大ヒットを記録した「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」に続く作品です。今回のコラボでは、映画の世界観を表現したドーナツが登場します。

ラインナップは、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の物語の鍵ともなる人気のキャラクターマリオ・ヨッシー・チコをモチーフにした3種類と、スーパーマリオの世界を象徴する「ハテナブロック」をモチーフにしたドーナツ1種の全4種類。それぞれ見た目も味も個性たっぷりで、思わず全種類制覇したくなるかわいさです！

■マリオカラーで包まれた「マリオ ストロベリー」

まずは、マリオカラーが目を惹く「マリオ ストロベリー」。ふわっとした生地にほんのりと甘酸っぱいストロベリーアイシングをコーティング。上にはたっぷりの赤と青のスプリンクルや、星型のシュガースプレーがトッピングされています。

ストロベリーアイシングが甘すぎず、想像したよりもさっぱりな味わいでした。

■ヨッシーのタマゴがドーナツに!? 「ヨッシー カスタード エッグ」

「ヨッシー カスタード エッグ」は、ヨッシーのたまごをイメージしたビジュアルがかわいい一品。ふわふわのドーナツの中には、たっぷりの北海道産ミルク入りのカスタードクリームが入っています。これは万人受けすること間違いなし。

■銀河に舞うチコをイメージした「チコ & ブルーベリー ギャラクシー」

見た目が不思議なドーナツの正体は、「ホワイトチョコレートコーティングとブルーベリーナパージュ」。ストロベリーとプリン風味のコーティングや銀色のアラザンも特徴的です。

ブルーベリーのナパージュがツヤツヤしていて、ほんのりとしたブルーベリー風味がおいしい！

■どれかでるかお楽しみ!? 「ハテナブロック ボックス」

そして注目なのが、「ハテナブロック ボックス」。カスタード風味コーティングの上にカラフルスプレーで飾ったリングドーナツが入っていて、そこにはアイテムのピックがランダムでついてきます。

何が出るかはお楽しみとのこと……！ ドーナツの上に散りばめられているカラフルスプレーのパリパリっとした食感を楽しむことができました。

1個ずつ箱に入っているので、ちょっとした手土産などにも喜ばれそう。

■定番ドーナツと贅沢に楽しめる「ギャラクシー ダズン ハーフ」

「ギャラクシー ダズン ハーフ」は期間限定のドーナツ3個と、定番のオリグレとダブルチョコクランチを詰め合わせた6個入り。限定と定番、どちらも楽しめるのがうれしいセットです。

■マリオの世界観に浸ってみては

見た目のかわいさはもちろん、味も本格的な今回のコラボドーナツ。マリオの世界観に浸りながら楽しめる、今だけの特別なラインナップです。

みなさんもぜひクリスピー・クリーム・ドーナツに立ち寄ってマリオの世界に浸ってみてはいかがですか？

■商品概要

「マリオ ストロベリー」388円(イートイン396円)

「ヨッシー カスタードエッグ」410円(イートイン418円)

「チコ & ブルーベリーギャラクシー」410円(イートイン418円)

「ハテナブロック ボックス(1個)」540円(イートイン550円)

発売期間：2026年4月8日〜5月26日※なくなり次第終了

（えりか）