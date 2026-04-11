福田師王はドイツ2部カールスルーエでプレー若くしてドイツへ渡ったストライカーが、今季の3ゴール目を決めた。ドイツ2部カールスルーエのFW福田師王が現地時間4月10日、リーグ第29節のビーレフェルト戦で得点を挙げている。福田は後半31分から途中出場。チームが3-1でリードした後半44分、味方のパスに抜群のタイミングで抜け出してペナルティーエリア内に進入。体勢を崩しながらも相手GKの逆を突く右足シュートを流し込んだ