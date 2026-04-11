福田師王はドイツ2部カールスルーエでプレー

若くしてドイツへ渡ったストライカーが、今季の3ゴール目を決めた。

ドイツ2部カールスルーエのFW福田師王が現地時間4月10日、リーグ第29節のビーレフェルト戦で得点を挙げている。

福田は後半31分から途中出場。チームが3-1でリードした後半44分、味方のパスに抜群のタイミングで抜け出してペナルティーエリア内に進入。体勢を崩しながらも相手GKの逆を突く右足シュートを流し込んだ。

鹿児島・神村学園高校では3年時の高校選手権で得点王を獲得。卒業後にすぐドイツへ渡った福田は今季、ブンデスリーガのボルシア・メンヘングラードバッハ（MG）からカールスルーエへ期限付き移籍している。今季15試合目の出場で、3月21日のグロイター・フュルト戦から2試合ぶりのゴールになった。

今季3点目にファンも歓喜。「FWとしていいゴール」「ナイスゴール」「落ち着いてる」「いい抜け出し」と反応していた。今月8日に22歳となったストライカーの覚醒が期待される。（FOOTBALL ZONE編集部）