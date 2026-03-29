4月10日から12日までの3日間、幕張メッセで「オートモビルカウンシル2026」が開催される。トヨタは、トヨタ博物館とグローバル生産推進センターによるTOYOTAブース、そしてGAZOO Racingブースの2拠点で出展。日本の車文化に関する取り組みを紹介する場となる。【画像】トヨタ2000GTほか「TOYOTA CLASSIC」を象徴する車両が「オートモビルカウンシル2026」に登場！（写真3点）トヨタ博物館は、同社のヘリテージ活動「TOYOTA CLASSIC