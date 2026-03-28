2026年4月11日（土）〜12日（日）、奈良の世界遺産である法相宗大本山・薬師寺にて「コンコルソ デレガンツァ ジャパン 2026」が開催される。【画像】「コンコルソ デレガンツァ ジャパン 2025」の様子や過去のアワード受賞車両（写真14点）以前は京都の二条城で開催されてきたこのイベントは、昨年、奈良の薬師寺へと舞台を移し実施された。1970年ランチア ストラトス HF ゼロが展示され、2025年の「BEST OF SHOW」を受賞したこと