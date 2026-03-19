ニュースのその先を考える記者解説。19日のテーマは「立場を悪用した性加害“エントラップメント型”とは？」です。社会部司法担当の茺崎青也記者が解説します。■上下関係を悪用…陥りやすい関係性はエントラップメントとは「罠にはめる」という意味で、上下関係を悪用し被害者を徐々に追い込んでいくという特徴があります。今月6日、映画監督の榊英雄被告が俳優の女性に性的暴行をしたとして、東京地裁は懲役8年の有罪判決