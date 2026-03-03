アメリカとイスラエルの攻撃を受けたイランの報復が続く中、サウジアラビアにあるアメリカ大使館が2日、無人機による攻撃を受け、小規模な火災が発生しました。トランプ大統領は報復する姿勢を示しています。サウジアラビア国防省は、首都リヤドにあるアメリカ大使館が2日早朝、無人機2機による攻撃を受け、火災が発生したと発表しました。アメリカメディアはイランによる攻撃だと報じています。火災は小規模で損害も軽微なものだ