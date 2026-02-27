木下グループから報奨金2000万円

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、見事に金メダルを獲得した。26日は木下グループ本社を訪問。報奨金を受け取っただけでなく、2人の左手首にも注目が集まった。

三浦と木原の“りくりゅう”は帰国後も大忙し。会見などをこなし、26日は所属先を訪問した。木下直哉社長からはそれぞれ報奨金2000万円が贈呈された。

木下グループスポーツのX公式アカウントは「木下グループ本社にりくりゅうペアが本社に来訪」などとつづり、三浦と木原の写真を公開。その中でにわかに注目を集めたのが、2人の左手首だった。

同じ腕時計を着用しており、Xには「お揃いの時計してる」「りくりゅうのお二人はお揃いの時計をつけてるのか」「お揃いですねぇ」「貰ったばかりの品かな？」などの声が上がっていた。

2人には木下グループの報奨金のほか、日本オリンピック委員会（JOC）と日本スケート連盟からもそれぞれ1400万円が贈呈され、総額は6800万円となった。



（THE ANSWER編集部）