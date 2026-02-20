金正恩総書記に「息子がいる」という説は、これまで断続的に浮上しては消えてきた。2024年２月、韓国紙・中央日報は次のように報じた。英大衆紙デイリーメールが23日に伝えたところによると、チェ・スヨンと名乗る元韓国国家情報院職員が北朝鮮消息筋の話として「長男の容貌が身体的に魅力的でなく金委員長が息子を大衆の前に公の席に出さずにいる」と主張した。チェ氏は「ふくよかで栄養状態が良く見える父や妹と違い、（金委員長