１月に日本たばこ産業（ＪＴ）の社長に就任した筒井岳彦氏（５１）が読売新聞のインタビューに応じ、２０２８年までの３年間で加熱式たばこ事業に８０００億円を投資する方針を明らかにした。筒井氏は「日本の喫煙者の半数はまだ加熱式を使っていない。十分伸びしろがある」と強調し、昨年５月に発売した加熱式「プルーム・オーラ」の販売に力を入れる考えを示した。８０００億円の投資は、８割を販売促進や広告宣伝に、２割を