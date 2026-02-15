大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）では浜辺美波（25歳）演じる寧々が秀吉（池松壮亮）と結婚することに。歴史研究者の濱田浩一郎さんは「寧々（おね）の生年には諸説あるが、当時は12歳で小学生ぐらい。秀吉よりひと回り若かったと思われる」という――。■寧々はどんな人物だったのか北政所（おね）は天下人・豊臣秀吉の妻（正室）として有名な女性です。大河ドラマ「豊臣兄弟」では、おね（寧々）を浜辺美波さんが演じています。