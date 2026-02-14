お笑いタレントやす子（27）が14日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。ブレーク後に多忙すぎて「追い詰められた」日々について振り返った。やす子は高校卒業後、18歳で陸上自衛隊に入隊し、20歳の時に退官。友人の誘いをきっかけにお笑いの世界に入った。わずか芸歴2年目の22歳の時に、ナインティナイン岡村隆史（55）がMCを務める「ぐるナイおもしろ荘2021」（日本テレビ系）で3位になりブレーク。