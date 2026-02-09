立憲民主党と公明党は「中道改革連合」を結成して選挙戦に臨んだものの、「新党効果」は不発に終わった。立民系のベテランや幹部が小選挙区で相次いで敗北する結果となり、党内に激震が走った。高市首相が１月の通常国会冒頭で衆院を解散する意向を固めたことを受け、党勢低迷に苦しむ立民と公明は衆院選公示５日前の１月２２日に新党を正式発足。公示前勢力は１６７議席で、小選挙区には野党で最多となる２０２人を擁立した。