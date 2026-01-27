「週に3日は外に出てほしい」――配偶者から突然そう告げられたとき、あなたならどうしますか？「思い描いた退職後とは違った」と嘆きながら、“週3日の外出ノルマ”をこなし続ける70代男性の事例をもとに、夫婦間で「定年退職後の暮らしのすりあわせ」をしておくことの重要性をみていきましょう。朝日新聞取材班による著書『ルポ熟年離婚』（朝日新聞出版）から、とある夫婦を紹介します。「週3日は外に出て」妻に言われた夫