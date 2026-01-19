世間では当たり前とされていることや流行していることに対して、ふと疑問を感じて立ち止まってしまう瞬間はないだろうか。特に、人に聞きづらいような素朴な疑問や違和感は、心の中にずっと残り続けるものだ。工務店の日報さんがX（旧Twitter）に投稿した漫画『家系』は、そんな「私だけ？」と感じる素朴な疑問や違和感をテーマに描き、多くの共感を集めている。 【漫画】私だけかも…「家系」を読む 物語は、作者が久しぶ