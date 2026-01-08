ダスキン（大阪府吹田市）のミスタードーナツと、ベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」が共同開発した新商品「Mister Donut×GODIVA」全5種が1月9日に、販売スタートします。【写真】トリュフショコラ、生ショコラフレンチ、ドゥショコラパイ…全5種のディテールをもっと！おいしそう！両社のコラボは2024年1月に引き続き、2回目。今回は、創業55周年のミスタードーナツと100周年のゴディバがともに仕上げ