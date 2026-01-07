ロリコン教師福井県の杉本達治知事、佐賀県有田町の松尾佳昭町長、沖縄県南城市の古謝景春市長が、セクハラ問題で相次いで辞任した2025年末。圧倒的な立場の差による卑劣な性加害に弁明の余地はないが、教育現場における性加害問題も深刻さを増す。加害者が教師・被害者が生徒、という絶対的立場を悪用した被害。“ロリコン教師”というおぞましい連中がグループLINEで、校内で撮影していた動画を共有し、芋蔓式に逮捕されるという