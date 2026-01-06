2025年12月27日放送の情報バラエティー番組「ジョブチューン〜アノ職業のヒミツぶっちゃけます！」（TBS系）の人気企画に、くら寿司が2年ぶりに参戦しました。従業員のイチ押しメニュー10品を一流寿司職人がジャッジするという企画です。7人中4人以上から合格の札が上がると、合格となります。結果は、なんと10品中9品が合格。そのうち、全員が合格の札を上げた"満場一致合格"のメニューが4つありました。そのメニューを紹介します