男性が倒れていた焼き肉店＝5日午後1時26分、大阪市西成区大阪府警は5日、大阪市西成区の焼き肉店内で同日朝、頭部に傷のある男性が倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されたと発表した。けがの状況から、殺人や傷害致死事件の可能性もあるとみている。また府警は同日、この男性に対する傷害容疑で店の関係者の40代男を逮捕しており、死亡との関連を調べる。府警によると、死亡したのは焼き肉店の店長岸本隆浩