阪神の坂本誠志郎捕手（３２）と近本光司外野手（３１）が正月対談を行った。同じ兵庫県民で、お互いにフリーエージェント（ＦＡ）権を取得しながら残留を決断。その裏側も赤裸々に明かした。また、３０代という年齢への向き合い方や、もし対戦したらというトークテーマも大盛り上がり。３０分を超える語り合いで、２０２６年への誓いも立てた。◇◇−改めてお互いの印象を。坂本「人間としても、野球選手としても、