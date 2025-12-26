有馬記念の公開枠順抽選会中央競馬の一年の総決算、第70回G1有馬記念（28日、中山芝2500メートル）の公開枠順抽選会が25日、都内で行われた。ジャパンカップでスタート直後に落馬競走中止となったアドマイヤテラ（牡4、友道）は7枠13番に。継続騎乗の名手の言葉に、会場もネットも笑いが止まらなかった。前走のジャパンカップは、スタート直後に川田将雅が落馬して競走中止となったアドマイヤテラ。だが、馬自身はレースを続け