◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会最終日（２１日、東京・代々木第一体育館）女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の坂本花織（シスメックス）が優勝。１９８５年から８連覇した伊藤みどり以来、５人目の５連覇を達成し、２６年ミラノ・コルティナ五輪代表に内定。日本女子では史上初めて、３大会連続の五輪出場を決めた。今シーズンで第一線を退くことを明かしている