九州各地から総勢580人の踊り子が集結し、迫力ある踊りを披露する「豊の国YOSAKOIまつり」が大分市中心部で開かれました。 【写真を見る】「豊の国YOSAKOIまつり」開催総勢580人が迫力ある踊り披露大分 今年で17回目を数える「豊の国YOSAKOIまつり」には、九州・山口から34チーム総勢およそ580人が参加しました。よさこいといっても曲や踊りのスタイルは自由で、華やかな衣装に身を包んだ踊り手たちが趣向を凝らした踊