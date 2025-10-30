セサミストリートマーケットが贈る、2025年のホリデーシーズンがいよいよ到来。池袋サンシャインシティ店とららぽーと豊洲店では、11月4日（火）より「HOLIDAY PARTY SPECIAL BOX」と「COZY HOLIDAYS」をテーマにした限定メニューが登場します。チキンやピザが詰まったパーティーボックスから、見た目も可愛いドーナツやキャラクターラテまで♡クリスマス