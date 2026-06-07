アワワコールとYANUKが共演♡快適さと美しさを両立する新作3型

ワコール発のファッションブランド「OUR WACOAL（アワワコール）」と、人気デニムブランド「YANUK（ヤヌーク）」が初のコラボレーションを実現。2026年6月4日より、デニムスタイルをより快適に楽しめるカップインウェア3型が登場しました。服と下着の機能を兼ね備えたアワワコールの人気設計に、YANUKらしいカラーや素材へのこだわりをプラス。暑い季節でもおしゃれを妥協したくない女性にぴったりの注目アイテムです♡

デニムスタイルを快適に楽しむ初コラボ

今回のコラボレーションは、両ブランドが大切にする“素材へのこだわり”と“美しいシルエットづくり”への想いが重なったことで実現しました。

YANUKが提案する「夏でも快適にデニムを楽しんでほしい」という想いと、アワワコールの「1枚で着ごこちと美しさを叶えるカップインウェア」という考え方を融合。

デニムとの相性を追求しながら、ファッション性と機能性を両立したラインアップに仕上がっています。

さらに、全アイテムにYANUKオリジナル刺繍を施し、コラボならではの特別感を演出。服としてもインナーとしても活躍する万能アイテムです。

バナナ・リパブリックのサステナブルなヨーロピアンリネンコレクションに注目

全3型のラインアップをチェック

カップインバイカラーキャミソール



価格：9,900円（税込）

人気の「カップインハーフミラノ2wayキャミソール」をベースにした一枚。配色パイピングとストラップデザインがアクセントになり、シンプルながらトレンド感を演出します。

伸縮性のあるハーフミラノリブ素材を採用し、テンセル™ブランドのリヨセル繊維混ならではのなめらかな肌ざわりも魅力。デニムと合わせるだけでスタイリングが完成する主役級トップスです。

サイズ：M／L（カラー：BR／GR）

カップインベアキャミソール



価格：11,000円（税込）

アワワコールで人気のベアキャミソールをベースにしたデザイン。シアートップスやカーディガンのインナーとしても使いやすく、幅広いコーディネートで活躍します。

やわらかな風合いと上品な光沢感を持つテンセル™リヨセル繊維混素材を採用。ブラックとホワイトのベーシックカラーで、大人のワードローブに取り入れやすい一枚です。

サイズ：M／L（カラー：BR／WH）

カップインパイルタンクトップ

価格：11,000円（税込）

人気のスクエアネックデザインをベースに、夏らしいパイル素材を採用したタンクトップ。

チャコールグレーとグリーンのニュアンスカラーは、デニムとの相性も抜群。さらっとした肌ざわりで、暑い季節でも快適に着用できます。裾に施されたYANUKオリジナル刺繍もさりげないポイントです。

サイズ：M／L（カラー：OB／GR）

下着メーカーならではの機能性も魅力

3型すべてに共通するのが、アワワコールならではの快適設計です。

左右一体型カップを採用することで、ノンワイヤーながら自然で美しいバストシルエットを実現。さらにアンダー部分にはフリーカッティング仕様を取り入れ、背中の段差を軽減しながらズレにくさにも配慮しています。

締め付け感を抑えつつ、美しいラインをキープできるため、夏のお出かけや旅行シーンにもぴったり。デザインだけでなく、着心地にもこだわりたい女性に嬉しい仕上がりです。

夏のおしゃれをもっと自由に楽しんで

アワワコールとYANUKの初コラボは、デニムファッションをより快適に楽しむための工夫が詰まった特別なコレクションです。

カップ付きだからインナー選びに悩まず、1枚でスタイリングが完成するのも嬉しいポイント。暑い季節のおしゃれを軽やかに楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてください♪

デニムとともに、自分らしい夏スタイルを満喫してみませんか。